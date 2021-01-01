НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
туры в дикую тундру заполярья
Туры
Охота на гуся
Турбаза предлагает услуги по охоте на гуся в весенне-осенний период, в разрешенные законодательством сроки.
Открой для себя красоты россии
Заполярье — удивительный край, который славится своей нетронутой природой и богатым животным миром. Всем желающим предоставляется уникальная возможность побывать на просторах ненецкой тундры у побережья Северного Ледовитого океана и полюбоваться незабываемыми красотами северного пейзажа! Позвольте себе активный и незабываемый отдых вдали от городской суеты, окунитесь в неповторимую атмосферу северного края и почувствуйте полное единение с природой!
О Турбазе "Сенгъяха"
Турбаза «Сенгъяха» предлагает услуги по охоте на гуся в весенне-осенний период, для чего организуются специальные туры.