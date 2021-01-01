НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Заполярье — удивительный край, который славится своей нетронутой природой и богатым животным миром. Всем желающим предоставляется уникальная возможность побывать на просторах ненецкой тундры у побережья Северного Ледовитого океана и полюбоваться незабываемыми красотами северного пейзажа! Позвольте себе активный и незабываемый отдых вдали от городской суеты, окунитесь в неповторимую атмосферу северного края и почувствуйте полное единение с природой!